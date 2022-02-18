Постпред США в ООН заявила, что РФ «вторгалась» в Восточную Европу

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Россия совершала вторжение в Восточную Европу. Об этом сказала постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN, текст которого размещен в четверг, 17 февраля, на сайте ведомства.

В ходе беседы журналист отметил, что его знакомые украинцы в Америке не верят во «вторжение» РФ на Украину. В ответ Томас-Гринфилд заявила, что одни и те же вещи могут интерпретироваться по-разному.

— Это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы, — сказала она.

Постпред подчеркнула, что дипломатические усилия Соединенных Штатов возьмут верх в случае, если «вторжения» России на Украину не будет.

Минобороны Британии обнародовало схему «вторжения» России на Украину. Министерство обороны Великобритании опубликовало карту, на которой изображены направления главных ударов в рамках якобы нападения РФ на Украину.

Схема представлена на карте под названием «Возможная ось вторжения президента Путина». Первая фаза, как уточняется, включает в себя вторжение на Киев и Днепр.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.