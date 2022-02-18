В МОК заявили, что не хотели участия Валиевой в ОИ после положительного допинг-теста

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что в организации не хотели, чтобы российская фигуристка-одиночница Камила Валиева принимала участие в Олимпиаде после информации о ее положительной допинг-пробе.

При этом он отметил, что вердикт суда, который разрешил фигуристке выступать в индивидуальном зачете, необходимо принимать с уважением.

— Мы пошли в суд, потому что не хотели, чтобы Валиева участвовала. И мы проиграли суд, но надо уважать закон. Если не будем уважать, не будет международного спорта. Но мы решили не проводить медальную церемонию, — цитирует Баха РИА Новости.

17 февраля Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд. Второе место заняла Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

В допинг-пробе девушки от 25 декабря нашли запрещенный к использованию спортсменами препарат от болезней сердца — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.