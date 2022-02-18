Более 16 миллионов рецептов с цифровым кодом выписали в столице за год

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В столице за 2021 было выписано более 16 миллионов электронных рецептов с цифровым кодом. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

— Электронные рецепты с QR-кодом — это удобное для пациентов решение. Теперь нет риска потерять или забыть рецепт, как и нет необходимости носить его с собой. Цифровой код можно просто показать фармацевту в аптеке на экране смартфона, — рассказали в пресс-службе.

Таким образом можно получить и льготные лекарства, которые, к тому же, теперь доступны и в коммерческих аптеках города. Электронные рецепты на льготные лекарства принимают уже более 300 коммерческих аптек, передает официальный сайт мэра Москвы.

Инновации в городское здравоохранение внедряются постоянно. И городские власти этому способствуют. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне выделил медикам столицы гранты на разработку и внедрение инновационных технологий. Он также предложил главным врачам и руководителям научных коллективов медицинских организаций, получившим гранты, встретиться через год и обсудить предварительные результаты. Если в ходе встречи будет ясно, что гранты принесли необходимые плоды, то финансирование будет увеличено.