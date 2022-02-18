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Роскомнадзор удалил около 2,4 тысячи фейков о коронавирусе с начала 2022 года

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роскомнадзор удалил около 2,4 тысячи фейков о коронавирусе с начала 2022 года
Фото: Pexels

Около 2,4 публикаций с дезинформацией о коронавирусной инфекции было удалено с начала текущего года. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Общее количество удаленных материалов составляет 2386. Многие из них содержали информацию о продаже поддельных сертификатов о прививке от коронавируса.

По итогам прошлого года из сети было удалено 6937 фейковых публикаций.

В ведомстве уточнили, что материалы были удалены на основании решений суда или по требованию Генеральной прокуратуры.

В Роскомнадзоре также напомнили, что распространение ложной информации может грозить гражданам штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

В том случае, если дезинформация привела к смерти человека, сумма штрафа может возрасти до 2 миллионов рублей.

В интернете идет кампания по распространению фейков о вакцинации и дискредитации ее в глазах населения. Об этом ранее рассказали в Генеральной прокуратуре РФ.

В ведомстве отметили, что в Сети распространяется недостоверная информация о том, что вакцина от COVID-19 опасна для жизни, приведет к вымиранию населения и является актом чипирования людей. В минувшем году после обращения Генпрокуратуры в Роскомнадзор было заблокировано или удалено много ресурсов, распространяющих фейки о вакцинации. В то же время в интернете предлагают купить поддельные сертификаты о вакцинации, QR-коды и фиктивные результаты ПЦР-тестов.

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