Современные российские дроны-камикадзе нанесли удар по террористам в Сирии

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Российские военнослужащие применили по базам боевиков в Сирии новую версию дронов-камикадзе «Ланцет-3». Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщил источник в военно-дипломатических кругах.

По его словам, модернизированный вариант оружия с новой аэродинамикой был применен по террористам более одного раза.

Источник добавил, что теперь аппарат имеет одно большое крыло в форме Х и Х-образное оперение в хвосте.

Кроме того, новые дроны теперь могут летать на более дальние расстояния, передает слова источника РИА Новости.

15 февраля российские дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также истребители МиГ-31К прибыли в Сирию для участия в учениях ВМФ в Средиземном море.

В этот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

3 января СМИ сообщили, что российские военные нанесли авиаудары вблизи сирийского города Идлиб, который находится под контролем оппозиционных сил. По данным Reuters, российские самолеты сбросили бомбы на несколько городов недалеко от Идлиба, а также на водонасосную станцию, обслуживающую город.

Повреждение станции подтвердил неназванный источник в ООН. Он заявил, что подобные действия ухудшают гуманитарную ситуацию в регионе. Агентство также уточнило, что по контролируемому повстанцами анклаву нанесли ряд авиаударов, в том числе по фермам, расположенным рядом с турецкой границей.