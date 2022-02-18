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Сбербанк повысил ставки по вкладам

Полина Долганова

Экономика
Сбербанк повысил ставки по вкладам
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сбербанк повысил ставки по «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм» на 1 и 1,5 процентных пунктов соответственно с 18 февраля.

Максимальная доходность при этом будет составлять 9,5 процента.

Уточняется, что банк также улучшил условия по вкладу «Промо Управляй». Увеличение составило от 1,05 до 1,25 процентного пункта в зависимости от суммы и длительности размещения вклада.

По словам директора дивизиона «Занять и сберегать» банка Сергея Широкова, «СберВклад» и «СберВклад Прайм» являются самыми востребованными депозитными продуктами организации.

Предполагается, что повышение ставок поможет этим услугам стать еще популярнее среди россиян.

В Сбере добавили, что по вкладам «Пополняй», «Сохраняй» и «Управляй» ставки останутся без изменений, передает ТАСС.

15 февраля ЦБ сообщил, что тестирование платформы цифрового рубля стартовало в России. Три кредитных организации уже подключились к платформе, а две успешно провели полный цикл операций с использованием мобильных приложений, уточнили в регуляторе.

Клиентам удалось открыть цифровые кошельки, а также обменять безналичные рубли на цифровые, после чего они провели операции перевода цифровых рублей между собой. ЦБ, как следует из материала, является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы.

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