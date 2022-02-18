Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Геннадия Гладкова

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Народному артисту России Геннадию Гладкову исполнилось 87 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил его с наступившим праздником и отметил его вклад в развитие отечественного искусства.

— Ваши замечательные произведения покорили сердца миллионов слушателей, украсили десятки любимых мультфильмов, пополнили золотую музыкальную коллекцию нашего кино. Желаем вам, уважаемый Геннадий Игоревич, доброго здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия, — написал глава города в поздравительной телеграмме.

Геннадий Гладков родился в 1935 году в Москве. В 1959 он окончил музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а в 1964-м — саму консерваторию. Он начал писать музыку к фильмам. Дебютной работой композитора стала картина «Тайны минувшего» (1962 год). Подлинную известность ему принесла работа над песнями из «Бременских музыкантов» (1969 год).

Его произведения можно услышать в известнейших советских фильмах и мультфильмах. Среди них: «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Голубой щенок», «Как львенок и черепаха пели песню», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Собака на сене» и т. д.