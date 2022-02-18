Вторая welcome-встреча студентов РУТ МИИТ с ООО «Первый ДСК» состоится 21 февраля

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Студенты РУТ МИИТ в рамках второй welcome-встречи пообщаются со специалистами ООО «Первый ДСК» в понедельник, 21 февраля. Встреча состоится онлайн. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Как показывает опыт предыдущей встречи молодежь заинтересована в повышении квалификации и переподготовке. Сегодняшние выпускники — высокомотивированные, стремятся к личностному росту и глубокому изучению современной специфики выбранной профессиональной деятельности, — рассказал он.

По его словам, встреча состоит из двух частей. Во время первой начальник отдела обучения и развития персонала компании Елена Силантьева посвятит собравшихся в тонкости внутреннего устройства ООО «Первый ДСК» — особенностях работы, страховании, корпоративной культуре и т. д. В ходе второй части начальник отдела подбора и адаптации персонала Анна Каргаева расскажет о вакансиях, условиях приема и стартовой зарплате.

— Формирование кадрового резерва строительной отрасли необходимый шаг в контексте утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным строительных программ, — резюмировал Сергей Левкин.

9 февраля он рассказал, что столичный департамент градостроительной политики запускает цикл welcome-встреч для молодых специалистов строительной отрасли города. По его словам, такой формат встреч позволит молодым специалистам задать интересующие их вопросы профессионалам в конкретной области. Слушателям расскажут о специфике работы в отрасли, условиях, особенностях корпоративной культуры и наставничестве в профессиональной среде. После встреч специалисты смогут найти свой путь и решить, где они хотят начать трудовую деятельность.