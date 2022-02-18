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Первый в этом году дождь идет в Москве

Михаил Алимов

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Первый в этом году дождь идет в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице идет первый в 2022 году дождь. Он затронул практически все районы города.

Местами он сопровождается редкими снежинками, на дорогах и тротуарах образовались лужи, на крышах домов тают сугробы и сползает снег. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, осадки продолжатся весь день, иногда прерываясь в отдельных районах.

— За ночь уже выпало 4 миллиметра осадков, — рассказал он РИА Новости.

Еще один ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец сообщил, что погода 18 февраля будет соответствовать климатическим значениям 7 апреля.

До этого сообщалось, что в пятницу, 18 февраля, столичный регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один–три градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывами до 12–14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов.

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