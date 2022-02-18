Лжесоцработник под предлогом выплат по COVID-19 украл у пенсионерки почти миллион рублей в Москве

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Неизвестный мужчина позвонил пенсионерке, представившись сотрудником социальной защиты. Под предлогом выплаты пенсионерам, связанной с COVID-19, он завладел реквизитами банковской карты и похитил деньги женщины. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 18 февраля.

Пожилая женщина обратилась в полицию и указала, что с банковского счета пропало 936 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

17 февраля еще одна пенсионерка пострадала от рук мошенника. Злоумышленник украл у нее деньги, а ювелирные украшения в шкатулке заменил на бижутерию.