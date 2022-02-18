Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат раскритиковал учебники для мигрантов

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат раскритиковал учебники для мигрантов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России необходимо обращать внимание на образование как школьников, так и приезжающих в страну иностранных рабочих. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Он отметил низкое качество учебников, по которым мигранты изучают русский язык, хотя они были написаны сотрудниками вузов по госзаданию и прошли все этапы министерской госпроверки.

— Большего отвращения к русскому языку, к российской культуре, к России как к стране воспитать просто невозможно. Это учебники, направленные на отвращение к той стране и культуре, в которую ты приехал, — отметил он в комментарии НСН.

По его мнению, Роскомнадзор должен обратить внимание на эту проблему и решить ее.

Также Шолохов заявил, что общество нуждается в просвещении и воспитании, чтобы снизить употребление ненормативной лексики.

До этого стало известно, что иностранцам запретят работать в пассажирских перевозках и общепите в Калужской области. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками.

Читайте также:
Русский язык Образование Мигранты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте