Депутат раскритиковал учебники для мигрантов

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В России необходимо обращать внимание на образование как школьников, так и приезжающих в страну иностранных рабочих. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Он отметил низкое качество учебников, по которым мигранты изучают русский язык, хотя они были написаны сотрудниками вузов по госзаданию и прошли все этапы министерской госпроверки.

— Большего отвращения к русскому языку, к российской культуре, к России как к стране воспитать просто невозможно. Это учебники, направленные на отвращение к той стране и культуре, в которую ты приехал, — отметил он в комментарии НСН.

По его мнению, Роскомнадзор должен обратить внимание на эту проблему и решить ее.

Также Шолохов заявил, что общество нуждается в просвещении и воспитании, чтобы снизить употребление ненормативной лексики.

До этого стало известно, что иностранцам запретят работать в пассажирских перевозках и общепите в Калужской области. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками.