Врач Серебренникова назвала послековидные симптомы, при которых нужна медпомощь

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Врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала, при каких симптомах людям, переболевшим коронавирусом, стоит обратиться к врачу.

Если у переболевшего коронавирусом температура тела держится выше 37,5 градуса и сопровождается одышкой, низкой сатурацией и сильно выраженной слабостью, следует обратиться за консультацией к медицинским специалистам.

— Температурный хвост после коронавирусной инфекции — это действительно часто встречающаяся проблема. Это то состояние, когда у пациента наблюдаются либо небольшие скачки температуры (обычно не выше 37,5), либо температура выше 37,5 градуса держится длительное время, — отметила она в комментарии Life.ru.

Повышенная температура говорит о том, что в организме продолжается воспалительный процесс.

По словам врача, во время дообследования часто встречаются заболевания ревматического характера, инфекции мочевыделительной системы, нарушения щитовидной или поджелудочной железы. Есть базовый перечень анализов, который помогает оперативно выделить проблему.

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