Эксперт рассказал, стоит ли ожидать в этом году снижения турпотока в Крым

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Эксперт по туризму Алексей Никитин рассказал, может ли пострадать внутренний туризм из-за большого количества открытых для россиян популярных заграничных курортов.

В настоящее время россияне могут поехать в Турцию, ОАЭ, Доминикану, Кубу, Мальдивы и другие страны, которые уже сняли пандемийные ограничения.

По словам эксперта, широкое открытие границ и возможность посетить заграничные курорты повлияют на туристический поток внутри страны, но пока сложно сказать, сильно ли упадут показатели, так как многие россияне все равно пока не рискуют покидать пределы страны.

Никитин напомнил, что в России продолжает действовать программа кешбэка.

— У нас сейчас до сих пор действует программа кешбэка, которая представляет из себя, по сути, 20-процентную скидку для путешествий внутри страны, что стимулирует россиян отдыхать на отечественных курортах в так называемое межсезонье. Хочу сказать, что эта программа очень хорошо поддерживала туристическую сферу, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

Он добавил, что по итогам прошлого года российские курортные регионы, в частности Крым, показали очень хорошие результаты, которые превышали допандемийные показатели.

До этого эксперты рассказали, куда поехать на майские праздники.