Песков ответил на критику главы МОК о недостатке поддержки Валиевой в ее окружении

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о строгости российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе по отношению к ее подопечным.

По словам Пескова, Бах является авторитетным человеком, с чьим мнением не обязательно соглашаться.

— Ему не нравится жесткость наших тренеров. Но все знают, что жесткость тренера — залог победы учеников, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

18 февраля глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что после проката фигуристку Валиеву «с холодом» встречали ее близкие люди. По его словам, ему было «холодно» на этот смотреть. Он также добавил, что вместо того, чтобы приободрить, попытаться помочь спортсменке, вокруг нее была атмосфера холода.

Валиева два раза упала во время проката произвольной программы и в итоге осталась без медалей в личном первенстве. Она лидировала после короткой программы, но показала только пятый результат. По сумме двух программ фигуристка оказалась четвертой.

17 февраля Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд. Второе место заняла Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что испытал смешанные чувства после проката российских фигуристок на Играх. При этом он подчеркнул, что рад за Щербакову, которая была великолепна и абсолютно по праву выиграла олимпийское золото.

Подробнее об инциденте с Камилой Валиевой читайте в материале «ВМ».