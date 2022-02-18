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Вирусолог Скулачев рассказал об особенностях новых штаммов коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог Скулачев рассказал об особенностях новых штаммов коронавируса
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вирусолог Максим Скулачев рассказал об особенностях новых штаммов коронавируса. Он отметил, что произошли кардинальные изменения в структуре вируса, поэтому выросло число заражений.

— Если бы не появился новый штамм, точнее, уже два новых штамма - «дельта» и «омикрон», — то, в общем-то, наверное, можно было больше и не прививаться. Потому что любой уровень антител неплохо защищает от старых вариантов коронавируса, — отметил Скулачев в комментарии «Царьграду».

Но теперь, чтобы предотвратить заражение новыми штаммами коронавируса, требуется более высокий уровень антител.

Теперь для достижения максимальной защиты прививаться необходимо регулярно, отметил Максим Скулачев. Он пояснил, что антитела к коронавирусу — это не какое-то одно вещество, а целый набор, не менее сотни типов разных антител, которые заточены на исходный вариант вируса.

Ранее ученые заявили о десятикратном риске повторных заражений при «омикроне». Иммунитет, который был приобретен в результате предыдущего заражения COVID-19, менее эффективен против «омикрон»-штамма, чем против других вариантов, сообщили ученые. Поэтому количество повторных заражений растет, но при этом риск тяжелого течения коронавируса остается низким.

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