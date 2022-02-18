Адвокат Моргенштерна заявил, что оплатил все штрафы рэпера, из-за которых арестовали его автопарк

Фото: instagram/morgen_shtern

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что оплатил все штрафы рэпера, из-за которых арестовали его автопарк. Об этом он написал в пятницу, 18 февраля, в своем Telegram-канале.

По его словам, он узнал о штрафах из СМИ.

— В день рождения Моргенштерна, 17 февраля, приставы решили поздравить любимого исполнителя и наложили ограничение на его имущество из-за штрафов ГИБДД в девять тысяч рублей, — пишет Жорин.

Адвокат отметил, что уже оплатил все штрафы рэпера.

Согласно данным, которые есть в распоряжении редакции «Вечерняя Москва», судебные приставы наложили ограничения на автопарк рэпера, стоимость которого составляет порядка 60 миллионов рублей.

23 ноября 2021 года Бастрыкин заподозрил рэпера в торговле наркотиками. 19 ноября правоохранители вновь инициировали проверку творчества Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Силовики заинтересовались клипом музыканта на песню «Pablo», они также изучили социальные сети создателей данного ролика — продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова.