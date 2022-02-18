Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Кремле прокомментировали ситуацию с нелегальными мигрантами в России

Полина Долганова

Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с нелегальными мигрантами в России
Фото: Администрация президента РФ

Вопрос борьбы с миграцией на территории России должен рассматриваться с особым вниманием. Эта тема обсуждается на уровне правительства государства. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что в России приветствует мигрантов.

— Нелегальные мигранты — это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей, — цитирует Пескова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 17 февраля заявил, что в отношении нелегальных мигрантов и лиц, которые нарушают законы РФ, необходимо применять жесткие меры.

10 февраля Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Новую структуру будет возглавлять заместитель председателя ведомства. Данный пост в настоящее время занимает Дмитрий Медведев. Комиссия создана для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности в миграционной сфере и регулированию миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.

Читайте также:
Дмитрий Песков Россия Мигранты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте