В Кремле прокомментировали ситуацию с нелегальными мигрантами в России

Фото: Администрация президента РФ

Вопрос борьбы с миграцией на территории России должен рассматриваться с особым вниманием. Эта тема обсуждается на уровне правительства государства. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что в России приветствует мигрантов.

— Нелегальные мигранты — это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей, — цитирует Пескова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 17 февраля заявил, что в отношении нелегальных мигрантов и лиц, которые нарушают законы РФ, необходимо применять жесткие меры.

10 февраля Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Новую структуру будет возглавлять заместитель председателя ведомства. Данный пост в настоящее время занимает Дмитрий Медведев. Комиссия создана для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности в миграционной сфере и регулированию миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.