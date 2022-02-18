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Путин заявил, что ему и Лукашенко необходимо «сверить часы» по ряду позиций

Полина Долганова

Политика
Путин заявил, что ему и Лукашенко необходимо «сверить часы» по ряду позиций
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу, 18 февраля, заявил, что им есть о чем поговорить.

По словам главы РФ, им с Лукашенко необходимо «сверить часы» по некоторым вопросам повестки дня.

Путин добавил, что обе страны сделали большой шаг в построении Союзного государства.

— Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет давно развитие по очень многим из этих направлений, — сказал президент РФ, чьи слова приводит РИА Новости.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют обсудить в ходе предстоящих переговоров вопросы безопасности и санкционное противостояние с западной стороной. Об этом рассказал глава белорусского МИД Владимир Макей. По его словам, на переговорах такого рода политики поднимают любые значимые вопросы, которые стоят на повестке дня.

Последняя встреча Путина и Лукашенко прошла в конце декабря в Санкт-Петербурге. Тогда российский лидер отметил, что за год удалось добиться позитивных результатов в сфере интеграции. При этом он уточнил, что в 2020 году произошел спад в объеме товарооборота почти на 17 процентов из-за пандемии, но в 2021-м случился рост почти на 36 процентов. Путин в связи с этим поддержал решение о допуске белорусских компаний к госзаказам в России. Данная инициатива, по его словам, существенно расширяет возможности для белорусских предприятий.

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