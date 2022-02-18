«Пацан сказал — пацан сделал»: Лавров заявил, что РФ будет добиваться честности от США и НАТО

Фото: МИД РФ

Россия намерена добиваться от Соединенных Штатов и Североатлантического альянса (НАТО) честного подхода к вопросу гарантий безопасности. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москва хочет поставить Вашингтон и Брюссель в известность о том, что российская сторона не будет довольствоваться обещаниями.

— Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне, — сказал глава МИД РФ в интервью RT.

Недавно в СМИ появился ответ США и НАТО относительно гарантий безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País. Существуют два документа: ответы Вашингтона и альянса на предложения России — на пяти и четырех страницах соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

16 февраля президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект ответов России, представленный министром иностранных дел Сергеем Лавровым, по встречным предложениям Запада относительно гарантий безопасности. «Вечерняя Москва» узнала у генерального директора Института политических исследований, политолога Сергея Маркова, как будут развиваться события.