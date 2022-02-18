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Бочкарев рассказал о строительстве пролетного строения эстакады через Курское направление МЖД

Михаил Алимов

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Бочкарев рассказал о строительстве пролетного строения эстакады через Курское направление МЖД
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Москве завершается строительство пролетных строений эстакады через Курское направление МЖД на южном отрезке московского скоростного диаметра (Юго-Восточная хорда). Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В составе участка московского скоростного диаметра от Павелецкого направления МЖД до МКАД на завершающую стадию вышло строительство эстакады основного хода трассы через Курское направление МЖД, — рассказал он.

Протяженность эстакады составляет 1,2 километра. Она состоит из трех основных типов пролетных строений. Конструкции из монолитного и сборного железобетона уже полностью выполнены, а металлические пролетные строения готовы более чем на треть.

— Этот участок московского скоростного диаметра обеспечит выезд на трассу из района Бирюлево Западное и интеграцию с Дорожной улицей, которая выполняет функцию дублера Варшавского шоссе, — отметил заммэра.

Как сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, с помощью выбранных технологий удалось оптимизировать процесс строительства эстакады и сохранить регулярное сообщение на МЦД-2.

— На второй 300-метровой эстакаде в районе платформы Красный строитель специалисты приступили к монтажу пролетного строения на стапеле. Все пять опор будущей эстакады готовы, к надвижке пролетного строения приступим весной, — заявил он.

Продолжается и строительство путепровода тоннельного типа под Павелецким направлением МЖД. Об этом рассказал генеральный директор компании «МИП-Строй 1» Константин Маслаков. По его словам, уже полностью готов верхний ярус конструкции, начаты работы по устройству вертикальных рядов и закреплению грунтового массива. Он отметил, что все работы проводятся с максимальной осторожностью — путям МЖД ничего не угрожает, так как используются страховочные технологии.

Накануне Бочкарев заявил, что в рамках реконструкции Старо-Рублевского путепровода рабочие построят тоннельное сооружение. Заммэра добавил, что на данный момент реконструкционные работы завершены почти на 40 процентов.

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