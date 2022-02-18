Врач перечислила проблемы, с которыми сталкиваются беременные женщины

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Врач-педиатр интегральной медицины, семейный нутрициолог Марина Чиженкова рассказала, с какими проблемами здоровья сталкиваются женщины во время беременности.

Первая проблема — это застой желчи. Во время беременности растет концентрация прогестерона в десятки раз, что расслабляет гладкую мускулатуру желчного пузыря. Это приводит к нарушению оттока желчи и создает предпосылки для образования камней.

Также происходит опущение внутренних органов. Это приводит к застою крови в малом тазу, развитию геморроя, варикозного расширения вен, частым инфекциям мочевыводящих путей.

Также у беременных снижается функция щитовидной железы. Многие женщины уже до вступления в беременность имеют субклинический гипотиреоз, который за девять месяцев только прогрессирует, передает «МИР 24».

Еще одна частая проблема последнего триместра беременности — железодефицитная анемия. Ребенку для роста и развития необходимо железо. Кроме того, женщина теряет большое количество крови при родах.

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Источник: mir24.tv.