«Разбавить западную элиту»: Лукашенко пошутил на встрече с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале встречи в Москве с российским лидером Владимиром Путиным пошутил о своем визите. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» в пятницу, 18 февраля.

— Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту... — приводит слова Лукашенко «Пул Первого».

Видео: Telegram / Пул Первого

16 февраля в МИД Белоруссии сообщили, что Путин и Лукашенко планируют обсудить в ходе предстоящих переговоров вопросы безопасности и санкционное противостояние с западной стороной. Последняя встреча Путина и Лукашенко прошла в конце декабря в Санкт-Петербурге.

Тогда российский лидер отметил, что за год удалось добиться позитивных результатов в сфере интеграции. При этом он уточнил, что в 2020 году произошел спад в объеме товарооборота почти на 17 процентов из-за пандемии, но в 2021-м случился рост почти на 36 процентов.

Путин в связи с этим поддержал решение о допуске белорусских компаний к госзаказам в России. Данная инициатива, по его словам, существенно расширяет возможности для белорусских предприятий.