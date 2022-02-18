Москвичам расскажут о безопасности в сфере финансовых цифровых услуг

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

Управление Роспотребнадзора по Москве проведет консультации в МФЦ и торговых центрах города по защите прав потребителей в сфере финансовых цифровых услуг. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В пресс-службе уточнили, что пандемия коронавируса усилила тенденцию ускоренного развития онлайн-услуг. Благодаря новым возможностям финансовые предприятия упростили доступ к своим сервисам, однако в это же время увеличился риск и цифрового мошенничества.

— В 2021 году в адрес Управления поступило 64 530 обращений на нарушение прав потребителей. При общем снижении количества обращений на 1,6 процента в сравнении с 2020 годом, отмечен рост обращений в сфере финансовых услуг на 13,7 процента, связанный, прежде всего, с заключением кредитных договоров онлайн, — говорится в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

Самыми частыми проблемами в сфере финансовых услуг являются навязывание дополнительных услуг без согласия потребителя, отказ в предоставлении финансовых операций и блокировка банковских карт.

Столичные предприниматели могут обратиться за консультационными услугами по вопросам кредитования и прочим финансовым делам к специалистам центра компетенций Московского гарантийного фонда.