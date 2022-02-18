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Пушилин обвинил Украину в готовности к силовому захвату Донбасса

Иван Юминов

В мире
Пушилин обвинил Украину в готовности к силовому захвату Донбасса
Фото: vk/pushilindenis

Вооруженные силы Украины готовы к силовому захвату Донбасса. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в пятницу, 18 февраля.

— В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган», реактивных комплектов NLAW, а также «Джавелинов» и «Стингеров» по всей линии соприкосновения. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей, — сказал политик.

Украинская армия, считает он, находится в боевых порядках и готова к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, приводит слова Пушилина сайт ДНР.

18 февраля Пушилин заявил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Женщины, пожилые граждане и дети подлежат эвакуации в первую очередь, добавил глава ДНР.

Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заключил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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