В ДНР заявили об уничтожении двух диверсантов с Украины

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Как минимум два диверсанта с Украины были убиты при попытке проникнуть на химическое предприятие в ДНР. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции ДНР в пятницу, 18 февраля.

— Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств. Противник понес потери (не менее двух боевиков убитыми, трех раненых) и был вынужден отступить, — говорится в сообщении.

Диверсанты, по данным ведомства, намеревались взорвать емкость с хлором на территории очистных сооружениях около Горловки. А незадолго до этого, как уточняется, ДНР перехватила переговоры группы на польском языке.

Согласно информации МГБ ДНР, около Горловки диверсанты также попытались взорвать емкость для хранения аммиака на заводе «Стирол». В результате инцидента ранение получил охранник фабрики, отмечается на сайте ведомства.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.