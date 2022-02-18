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Бочкарев: Отделка вестибюля станции «Марьина Роща» БКЛ близка к завершению

Георгий Соланович

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Бочкарев: Отделка вестибюля станции «Марьина Роща» БКЛ близка к завершению
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Работы по архитектурной отделке вестибюля станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена близятся к завершению. Об этом сообщил заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В служебных помещениях завершена черновая отделка и ведется монтаж оборудования и инженерных систем. Готовность архитектурной отделки пассажирской зоны вестибюля достигла 90 процентов, — уточнил заммэра.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на базе «Марьиной Рощи» будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел. На станции БКЛ можно будет пересесть на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии и МЦД-2.

Общая готовность северо-восточного участка БКЛ составляет 86 процентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 февраля, осмотрел ход строительства станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Марьина Роща». Он отметил, что у станции будет самый длинный эскалатор в городе. Его длина составит 135 метров. Также «Марьина Роща» войдет в топ-3 самых глубоких станций городской подземки.

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