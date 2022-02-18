Путин обратился к Украине с просьбой начать переговоры с ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления мира на Украине следует выполнять Минские соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 18 февраля.

— Констатировали с президентом Белоруссии, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны является выполнение Минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта, — сказал глава государства.

Чем раньше это произойдет, тем лучше, приводит слова Путина сайт Кремля.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Женщины, пожилые и дети подлежат эвакуации в первую очередь, добавил он.

Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заключил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.