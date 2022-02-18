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Политолог Елисеева не исключила агрессии Украины в отношении ЛНР и ДНР

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Политолог Елисеева не исключила агрессии Украины в отношении ЛНР и ДНР
Фото: glava-lnr.info

Эвакуация населения с территорий Луганской и Донецкой народных республик выглядит внезапной на фоне наметившегося затишья в СМИ. Варианта угрозы боевых действий со стороны Украины исключать нельзя, однако в истории конфликта известны случаи, когда ситуация обострялась гораздо сильнее. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала политолог Наталия Елисеева.

По ее словам, объявление об эвакуации населения Донецкой и Луганской республик стало неожиданным.

— Меня несколько смущает ситуация, которая происходит на территориях Донецкой и Луганской непризнанных республик. Потому что вроде бы как только все пошло на спад и как только тема стала чуть меньше появляться в СМИ, тут вдруг ни с того ни с сего Пушилин (глава непризнанной Донецкой народной республики — прим. «ВМ») и впоследствии ЛНР заявляют об эвакуации. Причем со стороны Пасечника (глава непризнанной Луганской народной республики — прим. «ВМ») мы слышим призывы к мужскому населению оставаться и быть готовыми защищать свою землю, — отметила специалист.

Как заметила собеседница «ВМ», наибольшая странность ситуации заключается в том, что аналогичные заявления не звучат со стороны России. Украина и страны Запада также не дают комментариев. Такие вещи должны обсуждаться всесторонне, уверена Елисеева.

По словам политолога, объявление об эвакуации населения совпало с переговорами Лукашенко и Путина.

— Еще интересно, что сейчас все происходит на фоне встречи Путина и Лукашенко. Завтра как раз будут учения по применению того же стратегического оружия, на которых также будет присутствовать и Лукашенко. Пока непонятная ситуация. Потому что Песков заявил, что он не в курсе того, что происходит, Путин — что ситуация обостряется, Лукашенко — что люди бегут. Так или иначе до первого лица ситуация доведена. И это произошло во время переговоров с Лукашенко, — рассказала Елисеева.

После новости об эвакуации населения в СМИ начнутся обвинения в сторону Украины: до этого момента Россия часто объявлялась «врагом номер один», подчеркнула эксперт.

Дальнейшие действия Украины пока предсказать сложно, уверена собеседница «ВМ».

— Безусловно, я не снимаю варианта угрозы, потому что на линии соприкосновения идет эскалация конфликта, но периодические обстрелы территории ДНР и ЛНР были и раньше. Мы видим, что в Донецке включили сирены и наблюдается серьезная военная обстановка, которой не было даже в моменты самого обострения конфликта. Конечно, лучший для всех вариант — чтобы эвакуация была той мерой предосторожности, после которой ничего не последует, — резюмировала политолог.

Власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин в пятницу, 18 февраля.

— Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик, — сообщил политик.

С аналогичным заявлением выступил глава самопровозглашенной Луганской республики Леонид Пасечник в пятницу.

— С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации, — сказал он.

Видео: Андрей Казаков / Вечерняя Москва
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