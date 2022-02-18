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Путин поручил Чуприяну вылететь в Ростовскую область из-за беженцев с Донбасса

Иван Юминов

Общество
Путин поручил Чуприяну вылететь в Ростовскую область из-за беженцев с Донбасса
Фото: Администрация президента РФ

Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область.

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