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Ростовская область запросила у Путина помощь из-за беженцев с Донбасса

Иван Юминов

Общество
Ростовская область запросила у Путина помощь из-за беженцев с Донбасса
Фото: Администрация президента РФ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь из-за наплыва беженцев с Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 18 февраля.

— Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь, — приводит слова Пескова РИА Новости.

18 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что жителям необходимо срочно эвакуироваться в Россию. Мужчинам, которые способны взять оружие, следует защищать республику, заключил он.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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