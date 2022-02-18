На Украине опровергли обвинения в наступлении на Донбасс

Фото: president.gov.ua

Украина не планирует освобождать Донбасс с помощью силового сценария. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в пятницу, 18 февраля.

— Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении вооруженных сил Украины и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ, — сказал военный.

Единственным вариантом для Киева является политико-дипломатический способ, заверил он. Наступательная операция, как считает главнокомандующий, приведет к многочисленным жертвам среди гражданских.

Он подчеркнул, что украинские военные первыми не открывают огонь в Донбассе. Информация о диверсионных группах также не соответствует действительности, приводит слова Залужного страница генштаба ВСУ в Facebook.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Женщины, пожилые граждане и дети подлежат эвакуации в первую очередь, добавил он.

Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заключил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.