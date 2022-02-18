Роспотребнадзор в Москве изъял из оборота почти десять тонн молочной продукции в 2021 году

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Сотрудники столичного Роспотребнадзора в 2021 году изъяли из оборота 275 партий молочных продуктов общим весом более 9,7 тонны. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в пятницу, 18 февраля.

— По результатам контрольно-надзорных мероприятий в связи с несоответствием продукции требованиям технического регламента, несоблюдением требований к условиям хранения и срокам реализации управлением изъято из оборота 275 партий общим весом 9 тысяч 670 килограммов молочной продукции, — уточнили в ведомстве.

По фактам нарушений было вынесено 73 постановления об административном наказании в виде штрафа. Так, юридические и лица и предприниматели выплатили 7 миллионов 801 тысячу рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

7 февраля сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил работу более 50 компаний в Москве с начала года за нарушение мер в связи с коронавирусом. Чаще всего запрет вводился на объектах общепита, в торговых точках, а также в кальянных и фитнес-клубах. Юридическим лицам за подобные нарушения грозят штрафы до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.