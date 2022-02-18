Кейт Миддлтон нарушила один из запретов Елизаветы II

Фото: twitter/KensingtonRoyal

Кембриджская герцогиня, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон нарушила запрет королевы Елизаветы II и рассказала свои предпочтения в еде. Об этом сообщило издание The Mirror.

Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что Елизавета II никогда не раскрывает свои любимые десерты, так как не хочет, чтобы ей подавали одни и те же угощения на каждом приеме.

Миддлтон редко нарушает запреты, однако этот стал исключением. Жена принца Уильяма еще в 2018 году заявила мальчику, проходящему лечение в одной из английских больниц, что любит пасту и оливки.

Дети герцогини и принца разделяют наклонности матери: принц Джордж очень любит спагетти, а принцесса Шарлотта обожает острые блюда, передает The Mirror.

2 февраля сообщалось, что жена принца была официально назначена королевским патроном Союза регби Англии и Футбольной лиги регби. Тем самым она сместила с этой должности брата своего мужа принца Гарри.

Сама герцогиня написала у себя в Twitter, что очень благодарна получению этой должности. На опубликованном видео Кейт Миддлтон передает мяч игрокам в регби из разных социальных слоев.