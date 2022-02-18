Первые автобусы с беженцами из ДНР прибыли в Ростовскую область

Фото: Telegram / РИА Новости

Границу России в Ростовской области пересекли первые автобусы с эвакуированными жителями ДНР.

Автобусы с донецкими желтыми номерами пересекли границу в пункте пропуска в Матвеевском Кургане. Их сопровождал автомобиль с мигалками, отмечает ТАСС.

Видео: Telegram / РИА Новости

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию.

Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заключил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.