Путин подписал указ о призыве граждан России из запаса на военные сборы

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, которые пребывают в запасе, на военные сборы в этом году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, — сказано в документе.

Правительству и региональным органам власти поручено обеспечить выполнение мероприятий, которые связаны с призывом на сборы, и их проведение.

Сборы россиян из запаса вооруженных сил являются плановым мероприятием, направленным на совершенствование боевой выучки резервистов, оно проводится каждый год.

Россия проведет учения ядерной триады с пусками баллистических ракет. Плановые учения сил стратегического сдерживания состоятся в субботу, 19 февраля, под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В рамках военных мероприятий будут реализованы пуски крылатых и баллистических ракет.