В ДНР заявили, что украинские военные обстреляли поселок Зайцево из минометов

Фото: скриншот с видео «Россия 1»

Украинские военные обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки, выпущено семь мин. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23:32 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров, — сказано в сообщении, передает РИА Новости.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.