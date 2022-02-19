«Луганскгаз» назвал причину двух произошедших взрывов

Фото: Pixabay

Причиной двух взрывов, которые слышали жители Луганска, стала диверсия. Об этом сообщили в субботу, 19 февраля, в компании «Луганскгаз» после оценки характера повреждений.

— Оценив характер повреждений, причиной обоих взрывов является диверсия, — рассказала генеральный директор компании Татьяна Богородько в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что около 00:10 19 февраля стали поступать звонки о возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки. Туда были отправлены аварийные бригады.

МЧС республики удалось оперативно ликвидировать возгорание. А уже примерно в 00:40 произошел второй взрыв. Как отмечали местные жители, он мог случиться на газовой заправочной станции.

Видео: Андрей Казаков, «Вечерняя Москва»

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин раскрыл подробности взрыва в центре Донецка. Автомобиль, который взорвали в городе, принадлежал главе управления Народной милиции ДНР.

В Народной милиции ДНР сообщили, что автомобиль взорвался на парковке около дома правительства в центре Донецка. Жителям посоветовали быть бдительными и по максимуму исключить передвижение по городу.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.