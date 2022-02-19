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Глава немецкой фракции СДПГ обвинил посла Украины в «переходе границ»

Юлия Курганова

В мире
Глава немецкой фракции СДПГ обвинил посла Украины в «переходе границ»
Фото: сайта Бундестага (bundestag.de)

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених считает, что посол Украины в Германии Андрей Мельник «перешел границы».

Немецкие СМИ сообщали, что украинский дипломат в преддверии визита Олафа Шольца в Россию призывал германского канцлера к «ультиматуму» в отношении РФ в целях отвода российских военных от границы Украины. Также Мельник уже много раз требовал от ФРГ поставлять оружие Киеву, еще он призывал Берлин добиться вступления Украины в НАТО.

Немецкий депутат заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что правительство Украины знает, что ФРГ пытается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» и Минских соглашений. В этом контексте он резко раскритиковал поведение Мельника.

— Поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно. В частности, своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы, — заявил Мютцених.

17 февраля сообщалось, что Шольц обсудил с Байденом свои визиты в Москву и Киев. Лидеры двух стран поддержали необходимость дальнейших переговоров с Россией. Помимо этого, они поприветствовали заявления РФ о готовности к дипломатическим усилиям в ситуации вокруг Украины.

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