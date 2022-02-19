Правила получения разрешения на оружие ужесточат в России с 1 марта

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С 1 марта в России ужесточат правила получения разрешения на оружие. В частности, это будет касаться прохождения медицинского осмотра. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно разрешительной работы Вадим Медведев.

Он рассказал, что врачом может быть дополнительно назначено психологическое тестирование гражданина при получении справки на оружие.

Также Медведев отметил, что основным отличием от действующих правил станет обязательное прохождение такого обследования в медучреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

— Кроме того, Росгвардия получает возможность в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения гражданином данного медицинского освидетельствования, — сообщил замначальника ГУ Росгвардии по столице.

Ранее сообщалось, что такая медкомиссия будет проводиться раз в пять лет. По новому закону, ее будут обязаны проходить как впервые приобретающие оружие, так и уже владельцы оружия. О выявлении у гражданина заболеваний, которые входят в перечень, Росгвардию проинформируют в электронном виде, а владелец оружия должен будет немедленно сдать разрешение и само оружие, сообщает ТАСС.

В январе в Госдуме предложили организовать регулярные проверки граждан с оружием. Хранение оружия должно осуществляться таким образом, чтобы к нему не имели доступ посторонние лица. Чтобы исключить подобные нарушения, необходимо как минимум раз в год организовывать проверки граждан. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Евгений Марченко.