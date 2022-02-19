Антонов назвал заявления США о российском «вторжении» на Украину витком дезинформационной кампании

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия не вторгалась и не планирует вторгаться на Украину. Подобные заявления служат для дискредитации страны и ее предложений по гарантиям безопасности. Об этом в субботу, 19 февраля, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, в ответе российской стороны по гарантиям безопасности недвусмысленно утверждается об отсутствии намерений по эскалации ситуации.

— Тем не менее в Соединенных Штатах упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь. Особое недоумение вызывает новый «вброс» со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР, — передает его слова официальный аккаунт диппредставительства в Facebook.

В Соединенных Штатах элемент помощи дружественному народу, опасающемуся за свою жизнь, воспринимается как элемент пропаганды, который «оправдывает» якобы готовящееся вторжение на Украину. Эти заявления не больше, чем «очередной виток американской дезинформационной кампании против России». Авторам таких заявлений Антонов предложил лично посетить Донбасс и ознакомиться с последствиями американской «помощи» Украине.

Более трех тысяч человек эвакуировали из ДНР в Россию. Об этом сообщил в субботу, 19 февраля, министр по чрезвычайным ситуациям республики Алексей Кострубицкий, докладывая о процессе эвакуации главе ДНР Денису Пушилину.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.