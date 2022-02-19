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Прокурор Кормилицына предупредила пенсионеров о запретах при получении выплат

Михаил Алимов

Общество
Прокурор Кормилицына предупредила пенсионеров о запретах при получении выплат
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

При общении с пенсионным фондом у граждан есть не только права, но и обязанности. Они должны уведомлять организацию о ряде изменений в жизни, от которых зависят пенсионные выплаты. Об этом сообщила преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына.

За сокрытие таких сведений граждане могут ответить по статье уголовного кодекса РФ 159.2 «Мошенничество при получении выплат», предупредила эксперт.

— Речь идет о нанесении ущерба не только федеральному, региональному и муниципальным бюджетам, но и внебюджетным государственным фондам, к которым относится и ПФР, — рассказала она агентству «Прайм».

Кормилицына объяснила, что если ранее человек получал выплаты законным способом, но потом обстоятельства в его жизни поменялись и он потерял на них право, он должен об этом сообщить. В противном случае человек будет получать их незаконным способом.

К таким ситуациям относятся утаивание информации о смене места жительства (при переезде из Москвы в другой регион пенсионер теряет столичные надбавки — прим. «ВМ»), утаивание информации о том, что иждивенец в семье, на которого пенсионер получает доплату, нашел работу. Также к нарушениям относится несообщение о переезде в другую страну на постоянной основе. В другом государстве человек не может получать социальную пенсию от России, только страховую.

Кроме того, предупредила эксперт, «Военные пенсионеры» не могут пытаться получить льготы сразу по двум основаниям.

— Дело в том, что выход таких персон на пенсию связан не с возрастом, а с выслугой лет, а размер пенсионного пособия зависит от должности и звания, продолжительности службы и надбавок, но нужно выбрать что-то одно, — отметила Кормилицына.

Минтруд разработает новый закон о рынке труда в России. Порядок выплаты пособий безработным может быть изменен, как и статус самозанятых граждан. Елена Нестерович, кандидат юридических наук, частнопрактикующий юрист, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, какие изменения могут произойти в ближайшее время.

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