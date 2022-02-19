В России за сутки выявили почти 180 тысяч новых случаев коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За сутки в России обнаружено 179 147 новых случаев коронавируса. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщает стопкоронавирус.рф.

В больницу с этим диагнозом попали 15 062 человека, что на 19,2 процента меньше, чем днем ранее. Количество смертельных случаев составило 798. Полностью выздоровели от COVID-19 еще 191 098 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в России заболели 15 199 720 человек. Умерли от этого заболевания 344 755 человек. Российские медики вылечили 12 217 942 человека, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинацию от коронавируса первым компонентом провели 86,6 миллиона раз в России.

Также она сообщила, что уровень коллективного иммунитета к болезни в стране составил 59,7 процента. В Санкт-Петербурге, Карелии, Севастополе и Мурманской области этот показатель превышает 80 процентов. Вице-премьер призвала граждан посмотреть на опыт других стран, где коллективный иммунитет находится на высоком уровне, что позволяет властям снимать жесткие ограничения. В связи с этим Голикова рекомендовала пройти вакцинацию.