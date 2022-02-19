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Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Макрона

Михаил Алимов

Общество
Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Макрона
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон в воскресенье, 20 февраля, проведут телефонные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да. Запланирован, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

В Елисейском дворце также заявили, что Макрон намерен переговорить с Путиным в воскресенье.

7 февраля в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. В начале встречи президент РФ подчеркнул, что, несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения. Помимо этого, он поблагодарил Макрона за то, что тот принял участие в решении проблем, которые связаны со сферой безопасности.

28 января Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

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