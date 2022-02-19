Военком ЛНР приказал всем военнообязанным явиться в призывные пункты

Фото: Официальный сайт Правительства ЛНР

Всем военнообязанным жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) необходимо срочно явиться в призывные пункты. Об этом гласит приказ военкома республики.

— Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно в ЛНР, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки отделов военкомата по административно-территориальным единицам, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, — говорится на сайте ведомства.

Граждане, находящиеся в запасе и временно проживающие на территории ЛНР, должны немедленно отправиться к постоянному месту жительства и посетить призывной пункт там.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник объявил на территории республики всеобщую мобилизацию. Отмечается, что документ запрещает выезжать из республики мужчинам от 18 до 55 лет. Также исполнительные власти ЛНР могут изымать у граждан имущество и транспортные средства для нужд республики.

О всеобщей мобилизации населения также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.