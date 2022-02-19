Замглавы МЧС РФ Яцуценко назвал еще семь регионов, готовых принять беженцев из Донбасса

Фото: МЧС

Замглавы МЧС Виктор Яцуценко назвал семь российских регионов, которые готовы принять беженцев из Донбасса. Среди них Московская область и Краснодарский край.

— У нас сейчас в режиме видеоконференции находятся начальники главных управлений семи субъектов Российской Федерации, это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская и Брянские области. Все руководители субъектов подтвердили цифры и возможности приема граждан, — сказал он на совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, передает РИА Новости.

Чуприян сообщил, что в общей сложности беженцев из ДНР и ЛНР готовы принять 26 регионов России. Он отметил, что РЖД также готовы предоставить составы для передислоцирования беженцев в другие субъекты РФ.

По последним данным, в Россию с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли уже более десяти тысяч человек. Более 4,5 тысячи из них — граждане РФ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 19 февраля ввел режим ЧС в регионе из-за прибывающих из Донбасса беженцев.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Пять миллиардов рублей выделили Ростовской области на помощь беженцам из Донбасса. Деньги уже доведены до министерства труда Ростовской области, по 10 тысяч на выплаты гражданам.