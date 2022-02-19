Названы пять обладающих необъяснимой силой знаков зодиака

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Дата рождения человека определяет многое в его жизни. В том числе и связь с потусторонним миром, уверены астрологи. Они назвали пять знаков зодиака, представители которые обладают необъяснимой силой.

Дева

У них очень развита интуиция. Внутренний голос всегда подскажет им верный путь. Однако, если Дева не уверена или ей не хватает фактов, то она всегда может обратиться за помощью к звездам. Гадания и прогнозы подскажут ее интуиции, что делать дальше.

Близнецы

Силы Близнецов зависят от их двойственной природы. Они умеют видеть будущее и предсказывать события. Представители этого знака словно могут жить в реальном и потустороннем мире одновременно. При должном развитии их дар может действительно многое.

Рак

Раки — отличные эмпаты. Они хорошо разбираются в собственных чувствах и умеют понимать окружающих. Кроме того, у них неплохо выходят гадания и ритуалы. Но они делают их не для себя, а просто хотят помочь другим. Также энергетика позволяет им заранее узнать, стоит ли браться за какое-то дело.

Скорпион

Скорпионы обладают необъяснимой привлекательностью. Они легко могут добиться своего в любовных отношениях или в деловой сфере. Причем они достаточно быстро осознают свои способности и умело ими пользуются.

Рыбы

Рыбы умеют предсказывать события в жизни других людей. Сами этого, правда, могут и не осознавать. Зато они всегда дадут дельный совет и помогут ближним. Также они в состоянии заранее почувствовать беду, передает журнал «Лиза».

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», представителей каких знаков зодиака в первый месяц весны ждет небывалый успех.