СК РФ возбудил дело по факту подрыва машины главы управления народной милиции ДНР
Правоохранители по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело после подрыва автомобиля начальника управления народной милиции Донецка Дениса Синенкова. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору».
По информации следователей, в пятницу, 18 февраля, неизвестные хотели убить главу управления народной милиции и разместили в его служебной машине взрывчатку, которую позже подорвали.
Преступление не удалось реализовать, так как Синенков не сел в машину, подытожили в ведомстве.
18 февраля глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за инцидента со взрывом автомобиля в центре Донецка.
В пятницу в Народной милиции ДНР сообщили, что автомобиль взорвался на парковке около дома правительства в центре Донецка. На место взрыва выехали представители МЧС. Жителям посоветовали быть бдительными и по максимуму исключить передвижение по городу.