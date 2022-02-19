СК РФ возбудил дело по факту подрыва машины главы управления народной милиции ДНР

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Правоохранители по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело после подрыва автомобиля начальника управления народной милиции Донецка Дениса Синенкова. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору».

По информации следователей, в пятницу, 18 февраля, неизвестные хотели убить главу управления народной милиции и разместили в его служебной машине взрывчатку, которую позже подорвали.

Преступление не удалось реализовать, так как Синенков не сел в машину, подытожили в ведомстве.

18 февраля глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за инцидента со взрывом автомобиля в центре Донецка.

В пятницу в Народной милиции ДНР сообщили, что автомобиль взорвался на парковке около дома правительства в центре Донецка. На место взрыва выехали представители МЧС. Жителям посоветовали быть бдительными и по максимуму исключить передвижение по городу.