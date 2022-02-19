«Это копейки»: эксперт оценил влияние беженцев из ДНР и ЛНР на экономику России

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Сильного влияния на российскую экономику эвакуация людей из Донбасса не окажет: в масштабах страны эти деньги небольшие. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По его словам, все влияния на экономику России являются политическими.

— Нефть бьет рекорды, но рубль не укрепляется. К примеру, достаточно было вывести войска из Белоруссии после учений, как опять произошло укрепление рубля и наш рынок ценных бумаг стал вести себя более оптимистично, — рассказал специалист.

По словам эксперта, масштабы помощи беженцам укладываются в запасы одной Ростовской области, хотя на каком-то этапе подключится бюджет страны. Для экономики Украины эта ситуация печальна: у России есть подушка безопасности в виде золотовалютных резервов, у Украины же бегство капитала стало запредельным, отметил Юденков.

В бюджете страны найдутся деньги, чтобы обеспечить беженцев всем необходимым и в случае, если они останутся в России, уверен экономист.

— Это копейки для нашего бюджета. Сейчас и найдут, где расселить народ, и накормят, и оденут, и дадут какое-то жилье. Важнее, что будет дальше — продолжится ли бегство людей, примет ли это массовый характер. Если примет, то речь уже идет о рабочих местах и серьезном вливании капиталов для размещения этих людей, — рассказал специалист.

Юденков заметил, что у России есть опыт быстрого размещения большого количества людей: например, во время волны пандемии были в сжатые сроки построены госпитали, которые гораздо сложнее возвести, чем подготовить места для беженцев.

Как отметил собеседник «ВМ», Западу не нужен реальный повод для введения санкций. Эвакуация людей из самопровозглашенных республик может привести к новым ограничениям против России, заключил эксперт.

Более 10 тысяч человек из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик пересекли границу России.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе развернуто 143 пункта временного размещения, рассчитанных примерно на 13 тысяч человек. В области введен режим ЧС из-за прибывающих из Донбасса беженцев.