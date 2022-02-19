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Движение трамваев по Каланчевской улице восстановили

Полина Долганова

Происшествия
Движение трамваев по Каланчевской улице восстановили
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Движение трамваев № 7, 13, 37, 50 по Каланчевской улице восстановили в субботу, 19 февраля. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Восстановлено движение трамваев по Каланчевской улице, — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что на Каланчевской улице в районе остановки «МЦД Каланчевская» из-за повреждения контактной сети временно задерживаются трамваи. Маршруты транспорта были временно изменены. Москвичам рекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями.

Водители должны быть внимательны во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Дептранса.

В частности, речь идет о ситуации на московских дорогах. Водитель легкового авто проехал по трамвайным путям на улице Шаболовке, где движение запрещено. Он столкнулся с другой машиной и из-за этого спровоцировал серьезный затор. Трамваи № 14, 26 и 47 задержались, люди опаздывали по своим делам.

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