Врачи связали звон в ушах с нехваткой важного витамина

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Звон в ушах, который в медицинской терминологии называется тиннитусом, может говорить о серьезных проблемах в организме. К такому выводу пришли американские ученые.

По их данным, тиннитус свидетельствует о нехватке в организме пациента витамина В12, который отвечает за работу нервной системы и является важнейшей составляющей для выработки эритроцитов и ДНК.

Нехватка этого микроэлемента может привести к покалываниям и онемению в конечностях, слабости в мышцах и потере рефлексов.

Ученые уточнили, что чаще всего тиннитус проявляется как гул в голове и может напоминать стрекотание насекомых или свист, пишет Express.

Предпосылки, свидетельствующие об ухудшении слуха, можно распознать на начальном этапе этого процесса. О том, какие признаки говорят о назревающей проблеме и как потеря слуха связана с коронавирусом, «Вечерней Москве» рассказал отоларинголог Иван Лесков.

Первый показатель — человек не реагирует, если к нему обращаются со спины, пояснил врач. Этот признак наиболее прозрачен и очевиден.

Второе свидетельство снижения слуха — неспособность локализовать источник звука. Оно проявляется следующим образом: человек, с которым вы находитесь в одной квартире, слышит зов, но приходит на него в неверное место.